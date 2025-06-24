Esrarengiz ölüm! Kayıp kız hayvan damında iple asılı halde ölü bulundu

Aydın'da 17 yaşındaki bir genç kız hayvan damında ölü olarak bulundu. İple asılı halde bulunan genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırsal Beğerli Mahallesi'nde gece saatlerinde edinilen bilgiye göre, Damla Gülüş'ten (17) bir süre haber alamayan yakınları genç kızı aramaya başladı.

İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Ev ve çevresinde Gülüş'ü arayan yakınları genç kızı hayvan damında iple asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gülüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

1 GÜN ÖNCE BABASININ EVİNE GELMİŞ

Gülüş'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, genç kızın anne ve babasının ayrı olduğu ve bir gün önce babasının evine geldiği öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.