Manisa'da servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken araç trafikten men edildi.

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Kaza, Salihli'nin Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. D.K. (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Yunus Zelf'e (8) çarptı.

Manisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Yunus Zelf'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, işçi servis minibüsü trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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