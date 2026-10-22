Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Manisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Manisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
Başlık ResmiManisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Manisa'da servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken araç trafikten men edildi.

Kaydet
|

Kaza, Salihli'nin Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında meydana geldi. D.K. (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Yunus Zelf'e (8) çarptı.

Manisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
Başlık ResmiManisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük Yunus Zelf'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
Başlık ResmiManisa’da kahreden kaza! Servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, işçi servis minibüsü trafikten men edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
“Kusurum yok” demişti… Elif Mavi’yi hayattan koparan kazada sürücü için istenen ceza belli oldu
3. SAYFA

“Kusurum yok” demişti… Elif Mavi’yi hayattan koparan kazada sürücü için istenen ceza belli oldu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.