Manisa'da kan donduran vahşet! Annesini ve kardeşini öldürüp ablasını aramış

Manisa'da tartışmanın ardından aile evine gelen 45 yaşındaki şahıs, annesi ve kardeşini mutfaktan aldığı bıçakla öldürdü. Zanlının cinayetin ardından ablasını arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.

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Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi 3316 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanda edinilen bilgiye göre, annesi Hülya Aktaş (73) ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) ile daha önce çıkan tartışmanın ardından U.K. (45) eve geldi.

BIÇAKLA ART ARDA YARALADI

Tartışmanın burada devam etmesi üzerine U.K., mutfaktan aldığı bıçakla annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'a saldırdı. Annesi ve kardeşini vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan U.K. olay yerinden kaçarak ablasını aradı. Ablasına, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" demesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken ekiplerin yaptığı incelemede Hülya Aktaş ile Hüseyin Kabaağaç'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manisada kan donduran vahşet! Annesini ve kardeşini öldürüp ablasını aramış

Olay yerinde polis ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheli U.K., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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