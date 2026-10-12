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Manisa'nın ardından Antalya... Midibüs devrildi, yaralılar var

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Dün Manisa'da meydana gelen otobüs kazasında 11 kişi hayatını kaybederken bugün de Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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Dün Manisa'da tur otobüsü şoförünün geri manevra yaptığı sırada çekicinin çarpmasıyla ortalık savaş alanına dönmüştü. Feci kazada 11 kişi can verirken bugün de Antalya'dan korkutan bir haber geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın ardından Antalya... Midibüs devrildi, yaralılar var
Başlık ResmiManisa'nın ardından Antalya... Midibüs devrildi, yaralılar var

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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