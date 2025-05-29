Mersin'de 10. kattan düşen yaşlı adam can verdi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10. kattaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'ndeki apartmanda Orhan Görgün (73), 10. kattaki dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgün'ün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir