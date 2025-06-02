Mersin'de başıboş köpek dehşeti: Yaptığı yürüyüş kabusa dönüştü

Mersin'in Toroslar ilçesinde ailesiyle yürüyüşe çıkan Fatih Erasil, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası belediyeden şikayetçi olan Erasil, yetkililerden başıboş köpek sorununa kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 40 yaşındaki Fatih Erasil, Çağdaşkent Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta, ailesiyle yürüyüş yapmak için gittiği 68'liler Barış Ormanı'nda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

AZ KALSIN CANINDAN OLUYORDU

Ailesi ve çevredekiler tarafından kurtarılan Erasil, sağ dizinden ve sağ kolundan yaralandı. Sağlık ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erasil, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"TOPRAĞI KÖPEKLERE ATMASAYDIM, BENİ PARAMPARÇA EDECEKLERDİ"

Fatih Erasil, evinde yaptığı açıklamada, yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Erasil, "Yürüyüş parkurunda 5-6 köpeğin başka bir köpeğe saldırmasıyla arada kaldım. Başka bir köpeğin bana havlamasıyla diğer 5 köpek bana saldırdı. Köpekler bana saldırınca bacağımı ısırdılar ve yere düştüm. Koşu parkurundaki toprağı köpeklere atmasaydım, köpekler beni paramparça edecekti. Oğlum ve kardeşim koşarak, beni kanlar içerisinde ambulansa bindirdi." diye konuştu.

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"BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Erasil, olayın ardından çocuklarının psikolojisinin kötü etkilendiğini dile getirdi. Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Erasil, şunları kaydetti: