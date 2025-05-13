Mersin'de kan donduran olay! Önce bıçakladı sonra kayda aldı: Hepsine kıydım, bak bak ölüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2025 08:25 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 09:02 - Güncelleme:

Mersin'de M.G. isimli kişi A.T.E. tarafından darbedilip bıçaklandı. O anları kayda alan şüpheli, yaralı can çekişirken söylediği sözler ise tüyler ürpertti: Dövdüm, bıçakladım... Hepsini kestim kıydım burada. Herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor.

Korkunç olay Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, M.G. (49), şüpheli A.T.E. (21) tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaprak ambulansla hastaneye kaldırdı. Savcının talimatıyla çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. DEHŞET ANLARINI KAYDA ALMIŞ Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen A.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. İlgili Haber Sur cinayetleri davasında flaş hamle! İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil'i katleden Semih Çelik için itiraz ettiler Şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelinin darp edip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediği suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Dövüp, bıçakladım, bak bunlar bıçak yaraları... Hepsini kestim kıydım burada. Herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar