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Mersin'de otomobil motosikletlere çarptı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mersin&#039;de otomobil motosikletlere çarptı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de bir otomobil, kavşakta dönüş yapan 2 motosiklete çarptı. Kazada daha çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.I. idaresindeki otomobil, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı, daha sonra B.B.K'nin kullandığı motosikleti sürükledi.

Mersin'de otomobil motosikletlere çarptı: Yaralılar var - 1. Resim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada 2'si hafif 5 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralandığı tespit edilen B.B.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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