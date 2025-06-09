Mersin'de otomobil motosikletlere çarptı: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin'de bir otomobil, kavşakta dönüş yapan 2 motosiklete çarptı. Kazada daha çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
O.I. idaresindeki otomobil, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı, daha sonra B.B.K'nin kullandığı motosikleti sürükledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada 2'si hafif 5 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralandığı tespit edilen B.B.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir