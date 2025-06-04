Minibüsün aküsünden çıktı: Değeri tamı tamına 30 milyon lira!

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Haziran 2025 18:32 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 18:34 - Güncelleme:

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada, piyasa değeri 30 milyon TL olan gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altın ele geçirildi. Minibüsün aküsünde bulunan altınlara el konulurken 1 kişi de gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüsün aküsüne gizlenmiş gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altına el konuldu. Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON TL İpekyolu ilçesinde kapalı kasa minibüste arama yapan ekipler, aracın aküsüne gizlenmiş gümrük kaçağı 7 kilogram külçe altın buldu. Piyasa değeri 30 milyon TL külçe altınlara el konuldu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İlgili Haber Kaçak trafo bağlantısı yapmaya çalışan şahıs akıma kapılıp can verdi

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir