Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti

Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti
Sahtekarlık, Hırsızlık, Suç, Engelli, Öğrenci, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da kendisini önce müftü, sonra kaymakam, ardından vali yardımcısı olarak tanıtan İ.B., engelli ve öğrencilere yardım vaadiyle onlarca kişiyi ağına düşürdü. Sahte tören sözü bile düzenleyen İ.B., İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yakayı ele verdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İznik ilçesinde oturan Y.A.'nın akülü engelli aracı verileceği vaadiyle 25 bin lira dolandırılması üzerine düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çok sayıda suç kaydı ve 10 farklı suçtan aranması bulunan İ.B. olduğu tespit edildi.

Kendisini önce müftü, sonra kaymakam, daha sonra da vali yardımcısı olarak tanıtarak para topladığı öğrenilen İ.B.'nin gittiği yerlerde kaymakamlık önünde sahte tören sözü bile verdiği belirlendi.

KAFEDE YAKALANDI

Sahte vali yardımcılığına kendisini atayan şüpheli İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yapılan operasyonla yakalandı. İ.B.'nin Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini de benzer yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyon liralık para trafiği olduğu belirlenen şüphelinin, bağış topladığı sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz da ele geçirildi.

Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti - 1. Resim

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık olaylarının sayısının artabileceği belirtilirken, şüphelinin bağlantıları ve para trafiğiyle ilgili detaylı inceleme sürüyor. Gözaltına alınan İ.B., sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı: "Yudum yudum..."2 bin yıllık mirasa büyük saygısızlık! Yok olma tehlikesinde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir'de operasyon! Suç makinesi yakalandı - 3. SayfaEskişehir'de operasyon! Suç makinesi yakalandıBursa sapığına meydana dayağı! Kadınlara sarkıntılık ediyordu... - 3. SayfaBursa sapığına meydana dayağı!Bursa'da vatandaşı çileden çıkaran anlar! Silahlar patladı, etraf savaş alanına döndü - 3. SayfaBursa'da vatandaşı çileden çıkaran anlar! Silahlar patladıAnkara'da fuhuş operasyonu! 11 işletme mühürlendi, 40 kadın kurtarıldı - 3. SayfaAnkara'da fuhuş operasyonu! 11 işletme mühürlendi, 40 kadın kurtarıldıYusuf 45 gün dayanabildi! Bir babanın taşıyabileceği en ağır yük: Bizim hayatımız filmmiş, finali oldu - 3. SayfaBir babanın taşıyabileceği en ağır yük!Kliması bozulan otobüs baygınlık geçirtti! Kadının yardımına yolcular koştu - 3. SayfaKliması bozulan otobüs baygınlık geçirtti!
Sonraki Haber Yükleniyor...