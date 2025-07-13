Müftü, kaymakam, vali yardımcısı... Onlarca kişiyi dolandırdı, sahte tören bile düzenleyecekti

Bursa'da kendisini önce müftü, sonra kaymakam, ardından vali yardımcısı olarak tanıtan İ.B., engelli ve öğrencilere yardım vaadiyle onlarca kişiyi ağına düşürdü. Sahte tören sözü bile düzenleyen İ.B., İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yakayı ele verdi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İznik ilçesinde oturan Y.A.'nın akülü engelli aracı verileceği vaadiyle 25 bin lira dolandırılması üzerine düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çok sayıda suç kaydı ve 10 farklı suçtan aranması bulunan İ.B. olduğu tespit edildi.

Kendisini önce müftü, sonra kaymakam, daha sonra da vali yardımcısı olarak tanıtarak para topladığı öğrenilen İ.B.'nin gittiği yerlerde kaymakamlık önünde sahte tören sözü bile verdiği belirlendi.

KAFEDE YAKALANDI

Sahte vali yardımcılığına kendisini atayan şüpheli İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada yapılan operasyonla yakalandı. İ.B.'nin Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini de benzer yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyon liralık para trafiği olduğu belirlenen şüphelinin, bağış topladığı sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte makbuz da ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Dolandırıcılık olaylarının sayısının artabileceği belirtilirken, şüphelinin bağlantıları ve para trafiğiyle ilgili detaylı inceleme sürüyor. Gözaltına alınan İ.B., sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.