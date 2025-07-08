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Muğla'da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muğla&#039;da dehşet! Baba oğul kavgası cinayetle bitti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban Morkaya, (75) tartıştığı oğlu Hilmi Morkaya'yı (48) bıçaklayarak öldürdü.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arsa Mahallesi'nde Şaban Morkaya ile oğlu Hilmi Morkaya arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Şaban Morkaya, eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi Morkaya, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği sırada hayatını kaybetti.

Şaban Morkaya gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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