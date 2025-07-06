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Muş'ta barajda kaybolan gençten acı haber geldi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muş&#039;ta barajda kaybolan gençten acı haber geldi!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muş'un Bulanık ilçesinde barajda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde Alparslan-1 Barajı'na giren 25 yaşındaki Berat Özkan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına Van ve Bitlis'ten gelen su altı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.

Muş'ta barajda kaybolan gençten acı haber geldi! - 1. Resim

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir'den bilgi aldı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze otopsi için ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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