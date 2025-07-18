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Muş'ta ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muş, Kavga, Pompalı Tüfek, Sopa, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş’ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Mahalleli korku dolu anlar yaşarken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı, en son havaya ateş açtı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TEKME, TOKAT TÜFEK... 

Taraflardan birinin elinde pompalı tüfek, diğerinin elinde sopa olduğu görüldü. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis, tarafların birbirine saldırmasını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Vatandaşların da araya girmesiyle kavga son buldu. Olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenilirken, pompalı tüfek ve sopalara el konuldu.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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