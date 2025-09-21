Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Müşteri alma kavgasına giren taksiciler meslektaşını darbetti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te dört taksici, başka bir taksiciyi müşteri alma meselesi nedeniyle darbetti. Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı.

Gaziantep'te 4 taksici, müşteri alma meselesi nedeniyle başka bir taksiciyi sıkıştırdı. Sokak ortasında darbedilen taksicinin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sonrası Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada saldırgan 4 taksicinin tutuklandığı bildirildi.

SIKIŞTIRIP DÖVDÜLER 

Olay, 19 Eylül günü Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 taksi şoförü, müşteri alma meselesi nedeniyle önünü kestikleri bir başka taksiciyle önce tartıştı sonra da darbetti. Taksicilerin sıkıştırıp araya aldıkları meslektaşlarını darbetme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksicinin darbedilme anları yer aldı.

4 TAKSİCİ TUTUKLANDI

Olay sonrası çalışma yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarını darbeden 4 taksiciyi yakaladı. Yakalanan taksiciler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "19.09.2025 tarihinde yolcu alma meselesi yüzünden bir taksi şoförünü darp ve gasp eden 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışma sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

