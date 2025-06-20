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Müşteriye kabusu yaşattı, bedeli ağır ödedi! Mahkemeden otel müdürü hakkında emsal karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Müşteriye kabusu yaşattı, bedeli ağır ödedi! Mahkemeden otel müdürü hakkında emsal karar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 5 yıldızlı otelde konaklamak isteyen Subaşı ailesi, otel müdürü yüzünden kabusu yaşadı. Müdürün keyfi tavırları nedeniyle tatilleri yarım kalan aile dava açarak emsal bir kararın çıkmasını sağladı.

Olay geçen yıl temmuz ayında Adana'da yaşandı. Nazan Akça Subaşı, eşi ve çocuğuyla kentteki 5 yıldızlı otele rezervasyon yaptırdı. Ancak otele vardıklarında hiçbir şey hayal ettikleri gibi olmadı. 

Subaşı o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızımın isteği üzerine 5 yıldızlı, kaydıraklı havuza sahip bir otelde bir gece konaklamaya karar verdik. Otele ulaştığımızda ise beklenmedik bir muamele ile karşılaştık. 

Lobide bekletildik. Bu sırada sözleşmeyi imzaladık, kolluklarımızı aldık. Ancak bekletilmeye devam edildik. Yaklaşık bir buçuk saat sonra otel müdürüne neden odamıza alınmadığımızı sordum. Müdür saygısız bir şekilde 'Sizi otele almıyorum' dedi. Tepki gösterince sözleşmeyi yırtarak çöpe attı. Bunun üzerine jandarmayı çağırdım" 

"40 DERECE SICAKTA BEKLEDİK"

Subaşı, o gün 40 derece sıcak altında bahçede yaklaşık iki saat beklediklerini anlattı. Müdürün sözleşmeyi çöpe attığını itiraf ettiğini de belirten Subaşı, "Çocuğumuzla aquaparkta geçirmeyi planladığımız günü, otel müdürünün çirkin üslubu yüzünden rezil bir şekilde geçirdik" diye konuştu.

Müşteriye kabusu yaşattı, bedeli ağır ödedi! Mahkemeden otel müdürü hakkında emsal karar - 1. Resim

TAZMİNAT ÖDEDİLER

Yaşadıkları bu olay sonrası Subaşı, otel hakkında manevi tazminat davası açtı. Adana Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, otelin hem Nazan Akça Subaşı'na hem de eşine manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Subaşı, "10 bin lira tazminat kazandık ama benim için önemli olan paradan çok yaşanan haksızlığın karşılıksız kalmamasıydı. Bu davayı, başkaları da aynı durumu yaşamasın diye açtım. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın istedim."

Subaşı, çalışan bireyler olarak yıl içinde sadece birkaç gün tatil yapabildiklerini hatırlatarak, "Şımarık birkaç insanın üslubu yüzünden tatilimiz burnumuzdan geldi. Ama artık emsal bir karar var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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