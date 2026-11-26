Mutfakta cansız bedeni bulundu! 3 çocuk annesinin ölümünde gizemli detay
Samsun’da 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Seyhan Ergün, evinin mutfağında yerde hareketsiz halde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada kadının cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkarken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirlenmesi bekleniyor.
Olay, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Seyhan Ergün (40), çocuklarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamadı. Kadının evine gelen komşusu, Ergün’ü mutfakta yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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ŞÜPHELİ ÖLÜMDE KAYIP TELEFON GİZEMİ
Kadının cep telefonunun yapılan aramalara rağmen bulunamaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Ölümü şüpheli bulunan Seyhan Ergün’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerinde jandarma ekiplerinin yanı sıra savcının talimatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerde bulundu.
Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.