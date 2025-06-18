Neredeyse bir yıllık! 4500 liralık su faturası şoke etti: Havuzum olsa bu kadar gelmez

Adana'da müstakil bir evde annesiyle yaşayan Abdullah Şimşek, su faturasının neredeyse bir yıl boyunca ödediği tutar olan 4500 lira gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. "Havuzum olsa bu kadar gelmez." diyen Şimşek, durumla ilgili çözüm bekliyor.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde annesiyle birlikte müstakil bir evde yaşayan Abdullah Şimşek (42), gelen su faturasıyla şaşkına döndü. Önceki aylarda 3 aylık su kullanımına 1084 TL ve daha sonra da aylık 500 ile 700 TL ödeyen Şimşek, sadece bir aylık faturanın 4500 TL gelmesi üzerine tepki gösterdi.

"Bana hayatım boyunca böyle bir su faturası gelmedi" diyen Şimşek, "Havuzum olsa böyle bir fatura gelmezdi." dedi.

Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi:

"500-700 TL arası sabit geliyordu, bilemedin 800-900 TL aylık fatura geldiği oluyordu. 4500 TL neredeyse 1 yıllık faturama denk geliyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Bir annem bir ben varım, havuzum olsa bu kadar gelmez. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Su sayacımın sağlam olduğunu söylemelerine rağmen yeni sayaç taktılar"