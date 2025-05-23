Öğrenci servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci servisinin kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kaza sonucunda 13 öğrenci yaralandı.
Sabah saatlerinde Altınsu köyü Kaymakamlık Çeşmesi mevkiinde meydana gelen kazada öğrenci taşıyan Sertip Dündar yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yamaca çarpıp ters döndü.
13 ÖĞRENCİ YARALI
Kazada araçta bulunan 13 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, sağlık kontrolleri ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci