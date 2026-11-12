Gaziantep’te okul servisini bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz, geri manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük İrem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda meydana geldi.

İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI ÇOCUK KURTARILAMADI

İddiaya göre, okula gitmek için oturduğu sitenin önünde servis bekleyen 7 yaşındaki İrem Yılmaz'a, geri manevra yapan A.Y. (24) idaresindeki iş makinesi çarptı.

Okul servisini beklerken iş makinesi çarptı! 7 yaşındaki İrem’in kahreden ölümü…

Çarpma sonrası İrem Yılmaz ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük İrem'n cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Okul servisini beklerken iş makinesi çarptı! 7 yaşındaki İrem’in kahreden ölümü…

İş makinesi operatörü A.Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala