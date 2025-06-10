Okulun yanı başında açtılar! Tavandan cephanelik çıktı, ifadesi "pes" dedirtti: Arkadaşlarımı mangala davet ettim

Adana Seyhan'da özel bir okulun yakınında inşaat malzemesi satışı yapılan bir iş yerinin bodrum katı kumarhaneye çevrildi. Düzenlenen baskında kumar masaları ve tavanda zulalı çok sayıda silah ele geçirilirken, yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. İş yeri sahibi A.G. ifadesinde "Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz" dedi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda okul bitişiğindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, bodrum katının kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlendi. Operasyonda iş yeri sahibi A.G.(36) ile birlikte 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada kumar oynanmasında kullanılan 3 oyun masası, ofis bölümünde tavan arasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

KUMAR MASALARI HOBİYMİŞ

Şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alındı. İş yeri sahibi A.G.'nin ifadesinde, "Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz" dediği öğrenildi.

Öte yandan, A.G.'nin daha öncede "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem gördüğü, aynı iş yerinin bu nedenle mühürlendiğini bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yeri ise mühürlendi.