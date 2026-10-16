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Önce darbettiler, sonra kaçırdılar! 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber yok

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Önce darbettiler, sonra kaçırdılar! 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber yok
Başlık ResmiÖnce darbettiler, sonra kaçırdılar! 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber yok

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla'nın, evinin önünde 4 maskeli kişi tarafından darbedilerek kaçırıldığı iddia edildi. Üç gündür kendisinden haber alamayan ailesi, Yüksekyayla'nın sağ salim bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla'nın, evinin önünde darbedildikten sonra kaçırıldığı iddia edildi.

İddiaya göre olay, 14 Ekim Çarşamba günü saat 09.00-10.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkarak park halindeki aracına yönelen Yüksekyayla, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 kişinin hedefi oldu. Ailenin iddiasına göre darbedilen adam, zorla bir araca bindirilerek götürüldü.

Olayın ardından güvenlik güçlerine başvuran aile, Yüksekyayla'dan bir daha haber alamadı. Aile üyeleri, yakınlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Önce darbettiler, sonra kaçırdılar! 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber yok
Başlık ResmiÖnce darbettiler, sonra kaçırdılar! 63 yaşındaki adamdan 3 gündür haber yok

OĞLUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Babası İbrahim Halil Yüksekyayla'nın kaçırıldığını öne süren Mustafa Yüksekyayla, olayın arkasında bir borç meselesi olabileceğini iddia etti. Kardeşi Osman Yüksekyayla'nın R.Ö. isimli şahsa borcu olduğunu ve bu nedenle babasının tehdit edildiğini öne süren Mustafa Yüksekyayla, babasının daha önce savcılığa şikayette bulunduğunu da belirtti.

Babasının gündüz vakti kaçırıldığını söyleyen Mustafa Yüksekyayla, yetkililere seslenerek babasının sağ salim bulunmasını istedi. Yüksekyayla, ailesinin günlerdir babasından haber alamadığını ifade etti.

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KARDEŞİNDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM ÇAĞRISI

İbrahim Halil Yüksekyayla'nın kardeşi Feride Yüksekyayla da üç gündür haber alamadıklarını belirterek yardım istedi.

Gözyaşları içinde konuşan Feride Yüksekyayla, kardeşinin yaşayıp yaşamadığını, aç mı yoksa tok mu olduğunu bilmediklerini söyledi. Yüksekyayla, kardeşinin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ailenin İbrahim Halil Yüksekyayla'yı bulmak için bekleyişi sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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