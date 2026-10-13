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Yaşam

Sinop'ta 3 gündür aranıyordu... Kayıp kadın ormanda bulundu

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Sinop'ta 3 gündür aranıyordu... Kayıp kadın ormanda bulundu
Başlık ResmiSinop'ta 3 gündür aranıyordu... Kayıp kadın ormanda bulundu

Sinop'ta 3 gün önce mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki Fadime Karagöz'e ormanda ulaşıldı.

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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan Fadime Karagöz, cumartesi günü mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Uzun süre Karagöz'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü​​​​​​​ (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği ve Boyabat Belediyesi ekipleri sevk edildi.

ORMANDA BULUNDU

Termal dronlar, iz takip köpeği ve 140 personelin katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucu Karagöz, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Yumuşacık mevkisindeki ormanlık alanda bulundu.

Karagöz, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Boyabat
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