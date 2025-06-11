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Önce haraç istediler! 1 saat sonra da kurşun yağmuruna tuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Önce haraç istediler! 1 saat sonra da kurşun yağmuruna tuttular
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir süredir iş yeri sahibi Mehmet Ş.Ö.'den haraç isteyen kimliği belirsiz 2 kişi, son gelişlerinde de olumsuz cevap alınca dehşet saçtı. Saldırganlar iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

2 şahıs, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Ş.Ö.'ye ait iş yerine geldi. Kimliği belirsiz şahıslar iş yeri sahibi Mehmet Ş.Ö.'den 3 milyon TL haraç istedi. Bir süredir işletmeye gelerek haraç istedikleri öğrenilen 2 şahıs Mehmet Ş.Ö.'den olumsuz cevap alınca iş yerinden ayrıldı.

Bir süre iş yerinin yakınlarında bekleyen ve uygun bir anı bekleyen şahıslar yaklaşık 1 saat sonra plakasız motosikletle tekrar gelerek iş yerine kurşun yağdırdı.

Önce haraç istediler! 1 saat sonra da kurşun yağmuruna tuttular - 1. Resim

ŞAHISLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz şahısların silahından çıkan kurşunlar iş yerinin camına ve o sırada yol üzerinde park halinde bulunan S.S.'ye ait araca isabet etti. Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ve kısım ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, işyerine ait güvenlik kameralarına inceleyen ekipler kimliği belirsiz şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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