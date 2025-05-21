Ordu, Orhan Bilkay ve Yiğitcan Kıran'a ağlıyor... Mayıs Yedisi artık acıyla anılacak

Ordu'da 3 lise öğrencisi serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu. Yoğun arama çalışmaları sonrası denizden çıkarılan iki öğrenci hayatını kaybetti.

Ordu'da Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Mayıs Yedisi dolayısıyla kumsala geldi.

Bu esnada denize giren öğrencilerden Yiğitcan Kıran (17), Orhan Kadirhan Bilkay (17) ve A.Ö., bir süre sonra rip akıntısına kapıldı.

Diğer öğrencilerin ihbarı üzerine sudan çıkartılan 3 öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay dün, Yiğitcan Kıran ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından Ordu Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Orhan Kadirhan Bilkay'ın cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Orhan Kadirhan Bilkay

Burada helallik alınmasından sonra Bilkay'ın cenazesi, aynı mahalledeki camiye götürüldü.

Yiğitcan Kıran

BİR ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Bilkay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile öğrencinin okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerden A.Ö'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.