Ordu'da jandarmadan kritik müdahale! Küçük çocuğun hayatını kurtardı

Ordu'da, yolda ablasıyla yürüdüğü esnada boğazına çikolata parçacığı kaçan küçük çocuğu, Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan'ın uyguladığı 'heimlich' manevrası kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Ordu'nun Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ablası ile yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı.

JANDARMA'DAN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.

O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.