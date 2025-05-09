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Ordu'da jandarmadan kritik müdahale! Küçük çocuğun hayatını kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da, yolda ablasıyla yürüdüğü esnada boğazına çikolata parçacığı kaçan küçük çocuğu, Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan'ın uyguladığı 'heimlich' manevrası kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Ordu'nun Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde 5 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ablası ile yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı.

Ordu'da jandarmadan kritik müdahale! Küçük çocuğun hayatını kurtardı - 1. Resim

JANDARMA'DAN HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı.

O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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