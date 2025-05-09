Öz evladına travma yaşatıp "şaka" dedi! Cani babanın kan donduran ifadesi...

Türkiye, Gaziantep'ten gelen skandal görüntülerle sarsılmıştı. Yabancı uyruklu Yusuf El Taha'nın, küçük yaştaki çocuğuna uyguladığı şiddet görüntüleri sonrası ekipler hızla harekete geçti. Gözaltına alınan babadan skandal ifadeler gelirken, Taha'ya 19 yıl hapis cezası verildi.

İlk olarak sosyal medyada yayılan skandal görüntülerde, Gaziantep’te 6 Nisan 2025 tarihinde yabancı uyruklu Yusuf El Taha, çocuğuna vahşice şekilde şiddet uygulamıştı.

CANİ BABADAN SKANDAL İFADELER

Olay sonrası tutuklanan cani baba, hazırlanan iddianamenin ardından Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Darp zanlısı baba, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

İlgili Haber Ünlü zincir markette kırmızı et skandalı! Numune alındı

Duruşmaya, zanlı avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Yusuf El Taha'nın 'olay sırasında şaka yapıyordum' sözleri ise salondaki herkesi şoke etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, acımasız babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ve üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı.

Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.