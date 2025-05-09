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Ünlü zincir markette kırmızı et skandalı! Numune alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şüpheli et görüntülerinin ardından ünlü bir zincir markette denetim yapıldı. Et ürünlerinden örnekler alınıp incelemeye gönderilirken, tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik mesajlarla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı.

Gıda mevzuatına aykırı görüntüler üzerine İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa gibi illerde faaliyet gösteren bir market zincirinin Çerkezköy şubesinde şok denetim yapıldı.

Ünlü zincir markette kırmızı et skandalı! Numune alındı - 1. Resim

ET ÜRÜNLERİNDEN ÖRNEKLER ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından zincir markette yapılan denetimde et ürünlerinden örnekler alındı. Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen numunelerin mikrobiyolojik analizleri yapılacak.

2 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında iddiaya göre tarihi geçmiş etlerin satışına yönelik atılan ürkütücü mesajlarla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, diğeri de savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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