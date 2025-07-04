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Ordu'da sıcak saatler! Tersanedeki dev gemi alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu, Ünye, Yangin, Tersane, Gemi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Cevizdere Mahallesi'nde bulunan gemi tersanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin geminin makine dairesine ve diğer bölümlerine sıçramasını engelledi.

Ekipler, yangın sırasında tahliye sistemleri, termal kameralar ve teknolojik ekipmanlar kullandı. Yangının kontrol altına alınması sonrası soğutma çalışmaları yapılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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