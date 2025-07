Yangın 3. gününde, alevler yerleşim yerinde: Korku filmi gibi! Ödemiş tarihinin en büyük felaketi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.05'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken; Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, "Bu, Ödemiş tarihinin yaşadığı en büyük felakettir" dedi.

İzmir Ödemiş'te 2 Temmuz akşamı başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları 3 gündür devam ederken; alevlerin tehdit ettiği Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.

2 ACI HABER

Suçıktı Mahallesi'nde evde yatalak olan İbrahim Erkan (81), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), aracın arıza yapması üzerine alevlerin arasında kalarak şehit oldu.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ GÖRÜNTÜ FACİA"

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, henüz kontrol altına alınmayan yangınla ilgili konuştu. Turan, "Yangın çarşamba günü akşam saatlerinde başladı. İlk an olayın vehametini anlayamadık, yangın bölgesine geldiğimizde durumu anladık. Yangın, yayladaki bir elektrik hattının kopup, yere düşmesiyle başlamış gibi duruyor. Rüzgar da kuvvetli olduğu için yangın hızlı şekilde yayılıyor. Sabah karşılaştığımız görüntü facia. Bu, Ödemiş tarihinin yaşadığı en büyük felakettir. Acı tablonun sonuçlarını soğutma çalışmaları bittikten sonra tespit edeceğiz" dedi.

"KORKU FİLMİ GİBİ"

Yangının son durumuna dair konuşan Mustafa Turan, "Yangının çıktığı ilk andan itibaren ayaktayız. Vatandaşımı da her şeyini seferber etti. Hava araçları çok yakında bulunan barajdan su almasına rağmen yangını hala söndüremedik. Sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yeniden başladı. Gece her yer alev topuydu, alevler düze inince biraz daha azaldı. Akşam yaşanan tablodan biraz daha iyi durumdayız. Evler yandı, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Korku filmi gibiydi. 2 can kaybımız oldu. Ormanda kaçma şansı olmayan canlılar var" ifadelerini kullandı.