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Haberler > Gündem > İzmir yangınında son durum... Bakan duyurdu! Çeşme kontrol altında

İzmir yangınında son durum... Bakan duyurdu! Çeşme kontrol altında

Kaynak: Anadolu Ajansı- İhlas Haber Ajansı
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İzmir, Yangın, Çeşme, Buca, Trafik, Ölü, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı- İhlas Haber Ajansı

Son bir haftadır alevlere teslim olan İzmir'den acı haberler ve kareler gelmeye devam ediyor. İşte 2 can kaybının olduğu afette dakika dakika yaşananlar.

04.07.2025 10:07

ÇEŞME'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çeşme'deki yangının kontrol altına şu sözlerle duyurdu:

"Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Ödemiş ve Buca’daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor. "

04.07.2025 10:00

HER YER KÜLE DÖNDÜ

Buca'da çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor. Yangının yeşil alanları küle çevirdiği görüldü. 

İzmir yangınında son durum... Bakan duyurdu! Çeşme kontrol altında - 1. Resim

04.07.2025 09:02

TRAFİK ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu ulaşıma açıldı.

İzmir yangınından büyük kaçış! Yürek 'yakan' anlar - 1. Resim

04.07.2025 08:30

ÜÇÜNCÜ GÜNDE DUMANLAR YÜKSELİYOR

Buca'daki yangının ikinci gününde bölgede alevlerin hala kontrol altına alınamadığı bildirildi. Gündoğumu ile birlikte havalanan 4 uçak ve 11 helikopter ile yangına müdahale sürüyor.

Yangının üçüncü gününde bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Havadan 4 uçak ve 10 helikopter, karadan da arazözlerle alevlere müdahale sürüyor.

İzmir yangınından büyük kaçış! Yürek 'yakan' anlar - 2. Resim

04.07.2025 08:00

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Buca'da dün çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.  Rüzgarın şiddetiyle alevler Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İzmir yangınından büyük kaçış! Yürek 'yakan' anlar - 3. Resim

04.07.2025 07:30

ÖDEMİŞ'TE 2 CAN KAYBI

Ödemiş'te geçtiğimiz çarşamba günü 21.05'te orman yangını çıktı. Rüzgarın şiddetiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ulaştı. İlerleyen saatlerde alevlerin tehdit ettiği Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.

İzmir yangınından büyük kaçış! Yürek 'yakan' anlar - 4. Resim

Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

Dünkü müdahaleler sırasında bölgeden iki acı haber geldi.

İzmir yangınından büyük kaçış! Yürek 'yakan' anlar - 5. Resim

Suçıktı Mahallesi'nde evde yatalak olan 81 yaşındaki İbrahim Erkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), aracın arıza yapması üzerine alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Ekip arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Yer: İzmir

Kaynak: Anadolu Ajansı- İhlas Haber Ajansı

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