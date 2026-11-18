Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KAAN, F-35 ve Eurofighter savaş uçaklarının tedarik süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. KAAN'ın 2030 sonuna kadar 20, 2035 sonuna kadar ise 100 adet teslim edilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, Türkiye için üretilen 6 F-35'in teslimine yönelik ABD ile temasların sürdüğünü, 20 Eurofighter için de tedarik sürecinin devam ettiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin değerlendirme ve eleştirilerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Türkiye'nin hava savunma kapasitesinden savaş uçağı tedarikine, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan C-130 kazasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Güler, KAAN'ın teslimat takvimini de paylaştı.

HAVA SAVUNMASINDA ÖNCELİK ÇELİK KUBBE

Savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, İran'ın hedef ayrımı gözetmeyen saldırılarının hava ve füze tehditleri ile insansız hava araçlarının oluşturduğu riskleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin güçlü, çok katmanlı ve bütünleşik hava savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çeken Güler, şu ifadeleri kullandı: "Bu gelişmeler karşısında biz de Çelik Kubbe, milli muharip uçak, dronlar ve insansız sistemler gibi öncelikli projelerimizin hızlandırılmasına, hava savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine, kritik tesis ve altyapılarımızın korunmasına, mevcut sistemlerimizin modernizasyonuna ve yeni nesil tehditlere karşı çok yönlü tedbirlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz."

Güler, 2026, 2027 ve 2028 yılları için özel bütçe tahsis edilmesinin savunma sanayisinin seri üretim kapasitesinin artırılması ve ihtiyaç duyulan sistemlerin hızla envantere kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE 30 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK

Şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalara da değinen Güler, gaziler ile vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, karşılaştıkları sorunların çözülmesi ve ailelerinin refahının artırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Geçtiğimiz ağustos ayında TBMM'de kabul edilen ilgili kanunla bu alanda önemli adımlar atıldığını belirten Güler, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında şehit yakını ve gaziler programı için tüm kamu idarelerine toplam 30 milyar 25 milyon lira ödenek ayrılmasının öngörüldüğünü söyledi.

C-130 KAZASINDA İNCELEME SON AŞAMADA

C-130 kazasına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Güler, analiz ve sonuçların değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtti. Uçağın ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi istenen ilave parçaların gündeme geldiğini kaydeden Güler, C-130 uçaklarının dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam ettiğini ifade etti.

Güler, "Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.



Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, anlaşmanın temel amacının ortak riskleri önceden belirlemek, savunma iş birliğini kurumsal zemine taşımak ve kriz dönemlerinde hızlı istişare imkânı oluşturmak olduğunu söyledi.

Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin Türkiye'ye etkilerini yönetebilmek için iki ülkeyle mevcut iş birliğini kalıcı hale getirmek istediklerini belirten Güler, eğitim ve tatbikatlarla birlikte çalışma kabiliyetinin geliştirilmesinin de hedeflendiğini kaydetti.

Anlaşmanın kapsamına ilişkin önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Güler, şöyle konuştu: "Özellikle dikkat çekmek isterim ki bu anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almayan savunma amaçlı bir iş birliği ittifakıdır. Anlaşma, taraflar arasında savunma alanında düzenli istişare ve koordinasyonu geliştirmeyi, karşılıklı desteğe dayalı güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır. Öngörülen bu karşılıklı destek, muharip kuvvetlerin herhangi bir tehdit karşısında doğrudan veya ivedi biçimde konuşlandırılması anlamına kesinlikle gelmemektedir."

Anlaşma kapsamında sağlanabilecek desteğin, saldırıya uğrayan tarafın ihtiyaçlarını belirleyerek talepte bulunmasıyla şekilleneceğini aktaran Güler, desteğin türü ve kapsamının tehdidin niteliği, ölçeği, ilgili ülkenin ihtiyaçları ve tarafların milli değerlendirmelerine göre belirleneceğini ifade etti.

Güler ayrıca, Türkiye'nin NATO üyeliğinden doğan hak ve yükümlülüklerinin anlaşmanın 12'nci maddesiyle saklı tutulduğunu vurguladı.

KIBRIS'TA 6 SONDAJ FAALİYETİNE KORUMA

Kıbrıs Adası'ndaki gelişmelere de değinen Güler, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini ihlal edecek, güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere karşı askeri ve siyasi tedbirlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Destek gemilerinin 2026 yılının başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağladığını belirten Güler, bu görevlerde toplam 234 deniz ve hava platformunun kullanıldığını söyledi.

Deniz Kuvvetleri unsurlarının halen 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağladığını aktaran Güler, yılbaşından bu yana bin 156 NAVTEX yayını yapıldığını da kaydetti.

KAAN İÇİN 2035 HEDEFİ: 100 UÇAK

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın teslimat takvimini açıklayan Güler, ilk 20 uçağın 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesinin planlandığını bildirdi. Güler, 2035 yılı sonuna kadar ise teslim edilen uçak sayısının 100'e ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

KAAN'ın yanı sıra geçiş döneminde hava gücünün korunmasının da önem taşıdığını vurgulayan Güler, yerli imkan ve kabiliyetler ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşana kadar F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

20 EUROFİGHTER İÇİN TEDARİK SÜRECİ SÜRÜYOR

Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşme kapsamında 20 Eurofighter savaş uçağı ile bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin sürecinin devam ettiğini belirten Güler, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin de imzalandığını söyledi.

Pilotların Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'ta başladıkları uçuş eğitimlerini sürdürdüğünü kaydetti.

İLK C-130J'LER ARALIKTA GELİYOR

Birleşik Krallık'tan tedarik edilen 12 C-130J nakliye uçağına ilişkin takvimi de paylaşan Güler, uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetleriyle yürütüleceğini bildirdi.

Pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Güler, ilk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınacağını söyledi.

6 F-35 İÇİN ABD İLE TEMAS SÜRÜYOR

F-35 ve F-16 tedarik süreçlerine ilişkin de bilgi veren Güler, Türkiye için üretilen 6 F-35 savaş uçağının teslim edilmesi konusunda ABD'li yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Türkiye'nin beklentisinin CAATSA yaptırımları ile savunma sanayisine yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılması olduğunu belirten Güler, sürecin müttefiklik ilişkileri ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

F-16 Blok 70 tedarik projesinde de ABD'li paydaşlarla koordineli çalışmaların sürdüğünü kaydeden Güler, somut gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

ASKERİ HASTANELER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Güler, 454 askeri tabibin görev yaptığını bildirdi.

Kritik altyapıların siber güvenliğine yönelik izleme ve tarama faaliyetlerinin de sürdüğünü aktaran Güler, askeri personelin barınma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında 502 hafif çelik vardiya yatakhanesinin tamamlandığını, bin 513 yatakhane için ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Güler'in milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçe teklifini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda bütçe teklifi komisyonda kabul edildi.

Başkan Muş, komisyonu 19 Kasım saat 11.00'de yeniden toplanmak üzere kapattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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