Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Savunma İttifakı'nın yeni ülkelere açık olduğunu açıkladı.

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Anadolu Ajansının aylık dergisi AA Brifing'in kasım sayısı için "Dış politikamızda bölgesel sahiplenmenin rolü: Mekke Savunma İttifakı" başlıklı bir yazı kaleme alan Bakan Fidan, üç ülkenin ortak savunma anlaşmasını ve ittifakın geleceğini değerlendirdi.

Bakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışında birleştiğine değindi.

Mekke Savunma İttifakı'nda sürpriz gelişme! Bakan Fidan dünyaya duyurdu

"MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NA YENİ ÜLKELER KATILABİLİR"

Bakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak güvenliği güçlendirmek amacıyla "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"nı imzaladığını söyledi.

İttifakın bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı hedeflediğine değinen Bakan Fidan, aynı barış vizyonunu paylaşan diğer bölge ülkelerinin de ittifaka katılabileceğini ifade etti.

Mekke Savunma İttifakı'nda sürpriz gelişme! Bakan Fidan dünyaya duyurdu

ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK SAVUNMA HAMLESİ

Küresel yönetişim sisteminin zorlu bir dönemden geçtiğini anlatan Bakan Fidan, Orta Doğu'nun uluslararası sorunların merkezinde yer aldığını söyledi.

Bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile ortak savunma alanında attığı adımı bu çerçevede değerlendirdi.

Bakan Fidan, ittifakın caydırıcılığı artırarak bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Mekke Savunma İttifakı'nda sürpriz gelişme! Bakan Fidan dünyaya duyurdu

BAKAN FİDAN: STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZİN KESİŞİM NOKTASINDA

Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye'nin dış politika hedefleri açısından taşıdığı önemi anlatan Bakan Fidan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mekke Savunma İttifakı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi, kalkınma ve refahın desteklenmesi, dış ilişkilerimizin kurumsal zemininin genişletilmesi ve küresel sistemin dönüşümüne katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilecek stratejik dış politika önceliklerimizin kesişim noktasında yer almaktadır.

BÖLGESEL SORUNLARA BÖLGESEL ÇÖZÜMLER

Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasında "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" yaklaşımının önemine değindi.

Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da aynı anlayışı paylaştığını söyleyen Bakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın ortak güvenliği güçlendirmeye yönelik bir adım olduğunu anlattı.

İttifakın yalnızca üç ülkeyle sınırlı kalmak zorunda olmadığını ifade eden Bakan Fidan, aynı vizyonu paylaşan diğer bölge ülkelerinin de bu yapıya katılabileceğini söyledi.

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