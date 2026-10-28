Libya ile deniz yetki anlaşmasının önemini hatırlatan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda anlaşmaya hazır olunduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada “Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Irak'ın Sincar bölgesindeki son gelişmelere ilişkin "Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir” denildi.

Irak Merkezi Hükümetinin Sincar'da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetlerin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

"MISIR İLE DE ANLAŞMAYA HAZIRIZ"

Libya ile deniz yetki anlaşmasına ilişkin yapılan değerlendirmede ise Mısır ile de anlaşmaya hazır olunduğu mesajı verildi. Bakanlık açıklamasında Libya ile deniz yetki anlaşmasına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişmedir. Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir.

MSB'den Libya açıklaması: Mısır ile de anlaşmaya hazırız

MSB açıklamasında yer alan diğer önemli konu başlıkları ise şöyle;

LAZKİYE'YE ZİYARET

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askerî ilişkiler çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla İstanbul Tersanesi Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ile ASFAT temsilcileri 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye/Suriye'yi ziyaret etmiş.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askerî iş birliği faaliyetlerine de değinen Aktürk, 27-30 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanının katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen 3'üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın devam ettiğini belirtti.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE ASKERÎ ZİYARET

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde 3-5 Kasım tarihleri arasında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Muharip Hava Kuvveti Komutanımıza ziyaret gerçekleştirilecektir.

MSB'den Libya açıklaması: Mısır ile de anlaşmaya hazırız

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Ülkemiz ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 20 Ekim'de Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması, ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişmedir."

Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

MSB'den Libya açıklaması: Mısır ile de anlaşmaya hazırız

SİNCAR'DAKİ GELİŞMELER

Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak’ın resmi güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar’da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir. Söz konusu süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir.

"2 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, geride bırakılan hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Hudut güvenliğine ilişkin son verileri de paylaşan Aktürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Hudutlarımızda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 422 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629 olmuş, engellenen 957 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 57 bin 855'e ulaşmıştır"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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