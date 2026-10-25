Yunanistan'ın Libya politikasındaki çaresizliği açıkça ortaya döküldü. Tanınmış siyasi analist Michalis Kotsakos, Atina'nın yıllarca Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğine güvenerek ağır bir stratejik hataya imza attığını vurgulayıp "Libya kaybedildi" gerçeğini dile getirirken, köşeye sıkışan Başbakan Miçotakis ise Mısır ile deniz sınırlandırma görüşmelerini yeniden canlandırmak için çırpınıyor.

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Türkiye'nin Libya'da doğu ve batı arasındaki siyasi ve askeri ayrılıkları gidermeye yönelik temasları sürerken Yunanistan'dan peş peşe açıklamalar geldi.

İddialara göre Saddam Hafter ile Abdüsselam ez-Zubi arasında yürütülen görüşmeler, Atina'da Türkiye'nin Libya üzerindeki diplomatik etkisine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yunan gazeteci ve siyasi analist Michalis Kotsakos, Libya'daki gelişmeler üzerinden Miçotakis hükümetini ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'i hedef aldı.

Yunan basını Miçotakis'i suçladı! "Mısır'a güvendiniz, Libya'yı kaybettiniz"

YUNANİSTAN: "LİBYA KAYBEDİLDİ"

Yunan gazeteci Kotsakos, Atina yönetiminin Libya politikasında yaşanan gelişmeleri önceden değerlendiremediğini öne sürdü.

Miçotakis hükümetinin yıllarca Mısır ve BAE'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda nüfuz kullanmasına güvendiğini belirten Kotsakos, şu ifadeleri kullandı:

"Miçotakis hükümeti yıllarca Mısır ve BAE'nin safça bir yaklaşımla, bizim çıkarlarımız doğrultusunda da siyasi nüfuz kullanmasına bel bağladı."

Kotsakos, Mısır'ın Türkiye ile ilişkilerini normalleştirdiğini, BAE'nin ise Libya'daki askeri kurumların birleştirilmesi için Ankara ile iş birliği yaptığını ileri sürdü.

"Bugün Mısır, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirdi ve Libya'yla pek ilgilenmiyor. BAE ise basında yer alan bilgilere göre, Batı ve Doğu Libya'daki iki ayrı yönetimin silahlı kuvvetlerini birleştirmek için Türkiye ile iş birliği yapıyor. Libya kaybedildi."

Yunan basını Miçotakis'i suçladı! "Mısır'a güvendiniz, Libya'yı kaybettiniz"

"HAFTER AİLESİ TÜRKİYE'YE GİDİP GELİYORDU"

Kotsakos, Doğu Libya'daki Hafter ailesinin Türkiye ile geliştirdiği ilişkilerin Yunanistan tarafından yeterince önemsenmediğini açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığını eleştiren gazeteci, "Oysa aklı başında herkes, Hafter ailesinin Türkiye'ye gidip gelmesini görüyordu; Yunanistan Dışişleri Bakanlığındakiler hariç" dedi.

Kotsakos, Avrupa Parlamentosu üyesi Nikolas Farantouris'in ocak ayında Libya'ya yaptığı ziyarette Atina'yı uyardığını da hatırlattı.

Farantouris'in, "Yunanistan teyakkuzda olmalı. Çünkü Doğu Libya'da havanın değiştiğini ve Türkiye'ye doğru bir yöneliş olduğunu gördüm" sözlerini aktardı.

Yunan gazeteciye göre Miçotakis hükümeti bu uyarıları dikkate almadı.

Yunan basını Miçotakis'i suçladı! "Mısır'a güvendiniz, Libya'yı kaybettiniz"

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI ATİNA'DA TARTIŞMA KONUSU

Libya tarafının gerekli belgeleri Birleşmiş Milletler'e sunduğunu dile getiren gazeteci, "Yunan hükümeti gelişmeler karşısında tamamen hazırlıksız yakalandı. Salı öğleden sonra bomba gibi patlayan haberden kimsenin haberi yoktu. Miçotakis hükümetinin en büyük siyasi sorumluluğu da burada yatıyor." dedi.

Michalis Kotsakos, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik temasları üzerinden Miçotakis hükümetini ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'i eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğilip bükülme ve el pençe divan durma Bakanı (Yerapetritis), uzun süredir perde arkasında neler olup bittiğini fark edemedi.

Bunun sonucunda Libya Parlamentosu, sözde yasadışı Türk-Libya mutabakatını onayladı. Artık gerekli tüm belgelere sahip olan Libya tarafı, mutabakatı BM'ye sunacak.

Oysa aklı başında herkes, Hafter ailesinin Türkiye'ye gidip gelmesini görüyordu; Yunanistan Dışişleri Bakanlığındakiler hariç.

Ocak ayında Avrupa Parlamentosu üyelerinden oluşan bir heyetin parçası olarak Nikolas Farantouris, Libya'ya gitti ve şu uyarıyı özellikle vurguladı: 'Yunanistan teyakkuzda olmalı. Çünkü Doğu Libya'da havanın değiştiğini ve Türkiye'ye doğru bir yöneliş olduğunu gördüm.'

PASOK'lu Avrupa Parlamentosu üyesinin bu uyarısı, Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmadı.

Ne yazık ki olayların gelişimi, Sayın Farantouris'i haklı çıkardı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığındakilerin ve Miçotakis'in, Avrupa Parlamentosu üyesinin ve diğer analistlerin söylediklerini dinlemek yerine Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos'un tavsiyelerini izlemeyi tercih ettiklerini ortaya koydu.

Dokos, 2020 yılında Yunanistan'ın Halife Hafter'e verdiği desteği fiilen 'yanlış bir yatırım' olarak nitelendirmiş ve Hafter'in siyasi günlerinin sayılı olduğunu öne sürmüştü.

Ancak Hafter ortadan kaybolmak bir yana, Doğu Libya'daki başlıca siyasi ve askeri aktör olmayı sürdürüyor. Üstelik iktidarı, Türkiye ile her konuda anlaşmaya varan çocuklarına devrediyor.

Temsilciler Meclisi'nin mutabakatı onaylaması ve Türkiye'yi boykot etmeye yönelik 2020 tarihli kararın kaldırılması, Atina'nın ulusal çıkarlarını daha etkili biçimde savunabileceği alanlarda sağlam dayanaklar oluşturamadığını ortaya koyuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı 'Kendi aranızda anlaşın, bu ikili bir meseledir' şeklinde konuşuyor. Başka bir deyişle, ABD Dışişleri Bakanlığının tutumunda 2019'a kıyasla köklü bir değişim söz konusu.

O dönem, Joe Biden'ın başkanlığı altında ABD, Türk-Libya anlaşmasının imzalanmasını açıkça kınamıştı. Bugün ise ABD Dışişleri Bakanlığı meseleyi yasa dışı bir mutabakat olarak değil, ikili bir sorun olarak değerlendiriyor.

Dış politika, Yerapetritis'in içi boş kucaklaşmalarından ve mahcup gülümsemelerinden ibaret değildir.

Dış politika, bir hükümetin ülkesinin ilkelerini ve haklarını somut sonuçlara dönüştürebilme becerisidir. Libya'daki son gelişmeler, artık ciddi bir siyasi değerlendirme yapılmasını gerektiriyor.

Miçotakis hükümeti yıllarca Mısır ve BAE'nin safça bir yaklaşımla, bizim çıkarlarımız doğrultusunda da siyasi nüfuz kullanmasına bel bağladı.

Bugün Mısır, Türkiye ile ilişkilerini normalleştirdi ve Libya'yla pek ilgilenmiyor. BAE ise basında yer alan bilgilere göre Batı ve Doğu Libya'daki iki ayrı yönetimin silahlı kuvvetlerini birleştirmek için Türkiye ile iş birliği yapıyor."

Yunan basını Miçotakis'i suçladı! "Mısır'a güvendiniz, Libya'yı kaybettiniz"

"ANKARA'DA HAFTER İLE TRABLUS YÖNETİMİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME"

Libya kaynaklarına dayanan Al-Araby Al-Jadeed'in haberine göre Türkiye, Libya'nın doğusu ile batısındaki askeri kurumların birleştirilmesine yönelik görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter ile Trablus yönetiminden Abdüsselam ez-Zubi Ankara'da bir araya geldi.

Taraflar, Sirte'nin ortak askeri komutanlığın merkezi olması konusunda anlaşmaya yaklaştı.

Görüşmelerde Savunma Bakanlığı ile Başkanlık Konseyinin askeri yetkilerinin belirlenmesine yönelik bir çerçeve de ele alındı.

İddialara göre söz konusu düzenleme, askeri emirlerin verilmesi, operasyonların yönetilmesi, birliklerin sevki, komutanların atanması ve bütçenin denetlenmesi gibi konuları kapsıyor.

Ancak taraflar askeri kurumun hangi makama bağlanacağı konusunda uzlaşamadı.

Ez-Zubi, askeri kurumun Savunma Bakanlığına bağlanmasını isterken Saddam Hafter, Başkanlık Konseyine bağlı olmasında ısrar etti.

Siyasi yetkilerin paylaşımı ve Halife Hafter'in mevcut konumu da çözülemeyen başlıklar arasında yer aldı.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE GÖNDERMESİ! MISIR İLE YENİ GÖRÜŞMELERİ DUYURDU

Libya'daki gelişmeler Yunanistan'ın gündemindeyken Başbakan Kiryakos Miçotakis, Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik müzakereleri yeniden başlattıklarını açıkladı.

Miçotakis, haftalık değerlendirmesinde iki ülkenin 2020 yılında imzaladığı anlaşmanın devamı niteliğindeki görüşmelere değindi:

"Uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan ve komşularımızın mevcut durumu değiştirmeye yönelik revizyonist talepleri karşısında, Arap dünyasındaki güçlü ittifaklarımızla, diyalogla ve ulusal çıkarlarımızı güvence altına alan hukuken bağlayıcı anlaşmalarla cevap veriyoruz."

ATİNA'DAN MISIR İLE ANLAŞMAYI GENİŞLETME PLANI

SKAI'nin Yunan diplomatik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Atina, Mısır ile 2020'de imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının coğrafi kapsamını genişletmek istiyor.

Yunan tarafı, anlaşmanın henüz sınırlandırılmamış alanlara doğru genişletilmesine yönelik adımların yakın gelecekte atılmasını bekliyor.

Ancak yeni sınırlandırmanın tam coğrafi kapsamı ve görüşmelerin takvimi henüz kesinleşmedi.

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