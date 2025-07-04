Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 10:11 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 10:11 - Güncelleme:

Ödemiş, Yangın, CHP, Haber

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş’te devam eden yangının ardından merak konusu oldu. Mustafa Turan'ın hayatı ve siyasi kariyeri, gündemi takip edenlerce sorgulanıyor. İşte, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın biyografisi...

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Köyü’nde 2 Temmuz'da akşam saatlerinde başlayan orman yangını Ortaköy civarında devam ediyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan yangının olduğu bölgeye giderek yetkililerden yardım istemişti. MUSTAFA TURAN KİMDİR? 2 Kasım 1975 tarihinde Ödemiş-Konaklı’da dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli eğitimini Konaklı’da, lise eğitimini Ovakent’te tamamladı. Konaklı'da tarım ve hayvancılık ile faaliyetlerinin yanı sıra 1992-1998 yılları arası Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde çalıştı. 12005 yılından bu yana Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak görevini sürdürdü. Konaklı Belde Belediyesi Meclis Üyeliği, 2019-2023 yılları arası Ödemiş Belediye Meclisi Üyeliği ve Ödemiş Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2023 yılında CHP Ödemiş İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2019-2023 yılları arasında Ödemişspor Kulübü ikinci başkanlığı görevini yerine getirdi. 2024 Yerel Seçimleri'nde belediye başkanı seçildi. İlgili Haber İzmir yangınında son durum... Bakan duyurdu! Çeşme kontrol altında

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan