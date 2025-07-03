Tık için yapılanlara sitem dolu sözler! Bakan Yumaklı: "1 günde 9 büyük yangın, sabaha kadar mücadele sürecek"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlar hakkında açıklama yaptı. Sadece bugün 9 büyük yangınla mücadel ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, mesnetsiz iddialar ve sosyal medyada tık uğruna yapılan dezenformasyonlara sitem etti.

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor! Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirleri ve sabotajların neden olduğu yangınlar nedeniyle ormanlarımızda hayat kül oluyor. Orman kahramanları çıkan yangınları söndürmeye çalışırken, ciğerlerimizi yakan haberler gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangında, alevleri söndürmek için canını hiçe sayan dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Yine yangın bölgesinde İbrahim Erkan isimli 81 yaşında yatalak yaşlı adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlarla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı. Sadece bugün 9 büyük yangına müdahale ettiklerini açıklayan Yumaklı, 6 yangının kontrol altında olduğunu bildirdi. Çeşme'de yangının enerjisinin düştüğünü söyleyen Yumaklı, Buca ve Ödemiş'te alevlerle mücadelenin sabaha kadar süreceğini söyledi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

9 YANGINDAN 6'SI KONTROL ALTINDA

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın filosuna sahibiz. Yaklaşık 3 bin yangından 624'ü sadece bir haftada çıktı. 621 tanesini kontrol altına aldık. Sadece bugün 9 yangınla mücadele ettik. 6'sını kontrol altına aldık.

BUCA VE ÖDEMİŞ'TE SABAHA KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Çeşme'de yangının enerjisi düştü. Ödemiş yangınıyla mücadele sürüyor, rüzgar hız kesmedi. Arkadaşlarımız Buca ve Ödemiş'te sabaha kadar yangınla mücadele edecek.

BİR KİŞİ ŞEHİT OLDU BİR KİŞİ ENTÜBE HALİNDE

Bir arkadaşımız şehit oldu. Bir diğeri hastanede entübe vaziyette.

BUCA'DA KAYNAK YAPILACAĞINI BİLSEYDİK MÜDAHALE EDERDİK

Daha önce hiç uyarmamışız gibi Buca'da bir fabrikada kullanılan kaynak makinesinden yayılan kıvılcım yangına neden oldu. Bilseydik bugün oradan kaynak yapılacağını gidip müdahale ederdik. Ama maalesef 85 milyon vatandaşımızın nerede ne yapacağını bilemiyoruz.

TIK UĞRUNA YAPILAN DEZENFORMASYONLAR BİZİ YORUYOR

Bu bir savaş, Seferihisar yangınlarında da söyledim. Biz bu savaşı kazanırız. Zerre şüphemiz yok. Biz cephede mücadele verirken, mesnetsiz iddialar, sosyal medyada tık uğruna yapılan dezenformasyonlar bizi yoruyor.

Yanan her metrekareyi yeşerteceğiz.