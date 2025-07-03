Alevlerin şehre ulaşması an meselesi! İzmir'de yangına yol açan 2 kişi gözaltında

İzmir'in Urla, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde alevlerle mücadele sürüyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi" derken, Buca'da yangına sebep olan 2 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor! Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirleri ve sabotajların neden olduğu yangınlar nedeniyle ormanlarımızda hayat kül oluyor. İzmir'in Urla, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde alevlerle mücadele devam ediyor.

ÖDEMİŞ'TE 4 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek veriyor. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor. Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

ALEVLER ŞEHRE ÇOK YAKLAŞTI

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da yangın bölgesinden çektiği bir videoyla yardım çağrısı yaptı. Turan, "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi. Üzümlü Barajı'nın üzerindeyiz. Ödemiş yanıyor, çaresiziz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Burada Ödemiş'in tamamını kapsayacak bir yangın rüzgarla da artacak. Belediye başkanı olarak burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Büyük bir felakete dönüştü." ifadelerini kullandı.

ALAÇATI-ZEYTİNLER KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPANDI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşme'deki yangın nedeniyle, Alaçatı-Zeytinler kavşakları arası trafiğe kapatıldığını, trafiğin D300 Yolu'ndan sağlandığını açıkladı. Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arası trafiğe kapatılmış olup trafik her iki yönde de D300 Devlet Yolu’ndan sağlanmaktadır.

İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 ayrı lokasyonda Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı;

👷‍♂️ 71 Personel

🚚 53 Makine Ekip ve Ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir.

Devletimizin tüm birimleri olarak; ilgili Bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz."

İZMİR-AYDIN OTOYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Buca'daki orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın otoyolu trafiğe kapatıldı.

3 ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ, 1 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı. Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı. Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.