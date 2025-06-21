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Haberler > 3. Sayfa > Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından silahla öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından silahla öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından silahla öldürüldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'da çıkan tartışma sonucu ağabeyi M. Canpolat tarafından silahla vurularak öldürüldü.

45 yaşındaki Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Sebebi bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AĞABEY GÖZALTINDA

Ağabey M. Canpolat olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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