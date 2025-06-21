Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından silahla öldürüldü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'da çıkan tartışma sonucu ağabeyi M. Canpolat tarafından silahla vurularak öldürüldü.
45 yaşındaki Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Sebebi bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AĞABEY GÖZALTINDA
Ağabey M. Canpolat olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci