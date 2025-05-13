Mersin'de oto hırsızlığı çetesine 50 milyon TL'lik operasyon: 15 tutuklama

Mersin'de oto hırsızlık şebekesine yönelik Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle operasyon yapıldı. Aralarında lüks otomobillerin de olduğu piyasa değeri 50 milyon TL'yi bulan 22 araç ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki oto hırsızlık şebekesinin tespit edilip, yakalanması için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu 16 şüpheli belirlenirken, şüphelilere yönelik Özel Harekat timlerinin de yer aldığı 175 polisle eş zamanlı operasyon yapıldı.

50 MİLYON TL DEĞERİNDE 22 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere piyasa değeri 50 milyon TL olan 22 araç, şüphelilere ait olduğu tespit edilen bir depoda 2 parçalanmış araç, 4 change araca ait motor bloğu, şase numarası basımında kullanılan numaratör, çeşitli araçlara ait tescil belgeleri ve noter satış sözleşmeleri ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araçların şase numaralarını ağır hasarlı araçların şase numaralarıyla değiştirdikleri, bu araçları tamir edilmiş gibi trafiğe çıkarttıkları ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i; oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.