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Otobüs şoförüne direksiyon başında silahlı saldırı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te otobüs şoförü direksiyon başında trafikte tartıştığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Gaziantep'te halk otobüsü şoförü direksiyon başındayken, trafikte tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ayaklarından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları araç kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman Y. (55), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Osman Y. ile otomobil sürücüsünün direksiyon başındaki tartışması giderek büyüdü.

Otobüs şoförüne direksiyon başında silahlı saldırı! - 1. Resim

TARTIŞMA VE SİLAHLI SALDIRI ANLARI SANİYE SANİYE OTOBÜS KAMERASINDA

Direksiyon başındaki otomobil sürücüsü, yine direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne Osman Y.'ye açık kapıdan 5 el ateş ederek kaçtı. Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Osman Y., hastaneye kaldırıldı. O anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan ve ayaklarında his kaybı olduğu öğrenilen otobüs şoförünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan ve daha sonra yakalanan saldırganın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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