Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların alev alması sonucu 3 kişi feci şekilde can verdi, 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi - 1. Resim

ARAÇTAN ÇIKAMADILAR FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi yanarak feci şekilde can verirken, 5 kişinin de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Alev alan araçta sıkışan 3 kişi feci şekilde can verdi - 2. Resim

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyie karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.

