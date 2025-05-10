Özel çocukları tokatlamıştı! Acımasız öğretmen adliyeye sevk edildi

Adana'da öğretmen B.N.T.'nin bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmış ve tepki çekmişti. Gözaltına alınan B.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T., otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını görüntülerken, öğretmenin bazı öğrencileri tokatladığı anlar kameraya yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı. Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Adliyeye sevk edilen öğretmen B.N.T.'nin yüzünü eliyle gizlemeye çalıştığı görüldü.