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Özel çocukları tokatlamıştı! Acımasız öğretmen adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da öğretmen B.N.T.'nin bir ilkokulda özel öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmış ve tepki çekmişti. Gözaltına alınan B.N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan B.N.T., otizmli çocuklara fiziksel şiddet uyguladı. Okulda bu durumu fark eden velilerden biri şiddet olaylarını görüntülerken, öğretmenin bazı öğrencileri tokatladığı anlar kameraya yansıdı.

Özel çocukları tokatlamıştı! Acımasız öğretmen adliyeye sevk edildi - 1. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından söz konusu öğretmen evinde polis tarafından gözaltına aldı. Görüntüler nedeniyle açığa da alınan öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Özel çocukları tokatlamıştı! Acımasız öğretmen adliyeye sevk edildi - 2. Resim

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Adliyeye sevk edilen öğretmen B.N.T.'nin yüzünü eliyle gizlemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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