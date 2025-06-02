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Özel günlerde tehlike saçıyorlardı! Evlerinden cephanelik çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da düğün ve asker eğlencesi gibi özel günlerde havaya ateş açan magandalara yönelik operasyon yapıldı. Evlerden adeta cephanelik ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, savcılık koordinesinde şehirde meskun mahalde havaya ateş açan magandalara yönelik harekete geçti.

Ekipler düğünlerde fiziksel takibin yanı sıra çeşitli sosyal medya platformlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş açan 7 şahıs tespit edildi. Bu kapsamda ekiplerce Aksaray'ın Eskil ilçesindeki 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Özel günlerde tehlike saçıyorlardı! Evlerinden cephanelik çıktı - 1. Resim

CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 bin 512 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği üretim makinesi, 2 adet barut kovası, 11 adet bıçak, 1 adet kurşun eritme makinesi, 26 bin adet saçma, 630 adet boş av tüfeği fişeği, 13 adet av tüfeği parçası, 1 adet özel üretim kalem bıçak, 1 adet barut doldurma aparatı ve 21 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere savcılık talimatı ile el konularken, 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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