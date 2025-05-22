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Parkta dehşet anları! 'Lazer tutma' kavgasında kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Parkta dehşet anları! &#039;Lazer tutma&#039; kavgasında kan aktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir parkta "lazer tutma" nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. (17) ile Ramazan Y. (20) yüzlerine lazer ışığı tuttu. 

Parkta dehşet anları!’ 'Lazer tutma' kavgasında kan aktı - 1. Resim

GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. (17) ve Ramazan Y. (20), bıçaklarla H.T. ile arkadaşı A.A.B.'yi yaraladı.

Parkta dehşet anları!’ 'Lazer tutma' kavgasında kan aktı - 2. Resim

2 YARALI, BİRİNİN DURUMU AĞIR

İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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