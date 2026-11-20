İstanbul Pendik’te boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili konuşmak için baldızının iş yerine gelen şahıs, polisi arayan kadını silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen ekiplere de kurşun yağdıran saldırgan, polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahsın hastanede öldüğü öğrenildi.

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Olay, saat 15.45 sıralarında Pendik Doğu Mahallesi Piramit Sokağı üzerindeki Çadırcı İş Merkezi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen K.A. (52), eşiyle ilgili konuşma amacıyla baldızı M.A.'nın (41) çalıştığı dükkana geldi.

POLİSİ ARAYIN BALDIZINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine M.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada saldırgan, silahıyla baldızına ateş açtı. Ağır yaralanan M.A., olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLERLE ÇATIŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli şahsa silahını bırakmasına yönelik uyarıda bulunuldu. Uyarıları dikkate almayan şahıs, polise ateş açtı.

HASTANEDEN CAN VERDİ

Şüpheli polis ekiplerince etkisiz getirilirken, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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