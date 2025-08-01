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Pes dedirten olay! Ölen kişinin üzerinden kredi kartı ve telefonunu çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ, Çorlu, Cinayet, Soygun, Kredi Kartı, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan O.A'nın üzerinden kredi kartı ve cep telefonunun çalındığı tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamıda 2 şüpheli tutuklandı.

Pes dedirten olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki inşaatta bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Pes dedirten olay! Ölen kişinin üzerinden kredi kartı ve telefonunu çaldılar - 1. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, öldüğünü belirledikleri kişinin kayıp olarak aranan O.A. olduğunu tespit etti. O.A'nın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Pes dedirten olay! Ölen kişinin üzerinden kredi kartı ve telefonunu çaldılar - 2. Resim

ÖLDÜKTEN SONRA KREDİ KARTI VE CEP TELEFONU ÇALINDI

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu O.A'nın kredi kartı ve cep telefonunu öldükten sonra çalan M.D. ve M.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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