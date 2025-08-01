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Bekçileri şoke eden olay! Kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa, İnegöl, Döner Bıçağı, Karakol, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bekçilerin şüphelenip durdurduğu bir şahsın belindeki kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimlik döner bıçağı çıktı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şahsın bıçağına el konuldu.

Kan donduran olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kent meydanında saat 23.30 sıralarında yaşandı.

Bekçileri şoke eden olay! Kemer görünümlü kılıftan döner bıçağı çıktı - 1. Resim

60 SANTİMLİK BIÇAĞI KILIF İÇİNE GİZLEMİŞ

"Gece kartalları" olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu Muhammed K.'nin (18) üzerini arayan ekipler, belinde kemer gibi duran bir kılıfı fark etti. Kemer kılıf açıldığında içinden tam 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıkması ekipleri bile şaşırttı. Döner bıçağına el konulan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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