Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Piknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var

Piknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Piknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var
Düzce, Piknik, Kaza, Araç, Dere, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce’de Samandere Şelalesi'ne pikniğe giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, dönüş yolunda dereye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesi Samandere köyü yolunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Samandere Şelalesi'ne piknik yapmaya giden Ergin Yavuz idaresindeki 34 YA 0873 plakalı Volkwagen marka hafif ticari araç, Şimşirlik mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetibi kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçarak takla attı.

Piknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var - 1. Resim

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinde bulunan sürücü ile 5 yaralı ambulanslara taşındı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, Düzce’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Piknik eğlencesinin acı sonu! Dereye uçan araçta yaralılar var - 2. Resim

Kaza sebebiyle yolda trafik kontrollü olarak verilirken, çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Kazada dereye uçan aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Artvin'de korkunç olay: Oltası elektrik tellerine takıldı, feci şekilde can verdi!Balıkçılar denize açılıyor: Bu yıl balıklar bol mu, fiyatlar nasıl?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artvin'de korkunç olay: Oltası elektrik tellerine takıldı, feci şekilde can verdi! - 3. SayfaOltası elektrik tellerine takıldı, feci şekilde can verdi!İstanbul'a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, uzun trafik oluştu - 3. SayfaKilometrelerce araç kuyruğu oluştu!Konya'da trafik kazası: Yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı - 3. SayfaYoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı!Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdi - 3. SayfaEhliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 13 yaşındaki kuzeni can verdiAfyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu - 3. SayfaAfyonkarahisar'da kanlı senaryo! Para için katil olduBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var - 3. SayfaBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var
Sonraki Haber Yükleniyor...