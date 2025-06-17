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Piyasa değeri 50 milyon lira! Hepsi tırın içinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Piyasa değeri 50 milyon lira! Hepsi tırın içinde yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir tırı durdu. Ekiplerin tırda yaptığı aramada piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirtilen ham kehribar, işlenmiş kehribar ve pırlanta taşlı çok sayıda yüzük ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin çalışması sonucu yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir tır durduruldu.

Ukrayna vatandaşı Y.U.'nun kullandığı tırda arama yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada 5 kilo 640 gram bileklik, tespih, kolye olarak işlenmiş kehribar, 2 kilo 650 gram ham kehribar, 1527 adet üzerinde pırlanta taş bulunan yüzük bulundu.

DEĞERİ 50 MİLYON TL

Sürücünün gözaltına alındığı olayda önlenen söz konusu kaçakçılığın 50 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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