Polis müşteri gibi aralarına girdi! Horoz dövüştürenlere suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Haziran 2025 09:54 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 10:06 - Güncelleme:

Adana'da sivil polisler, ruhsatsız bir kahvehaneye müşteri gibi girerek horoz dövüşünü kayda aldı. Ekipler daha sonra operasyon düzenlerken, kumar oynayanlara 46 bin TL ceza yazıldı ve kahve mühürlendi. Dövüştürülen horozlar ise el konulup barınağa teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kahvehanede horoz dövüşü yapıldığı yönünde ihbar aldı. Araştırma yapan polis, Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehaneyi belirledi. Sivil polisler içeri müşteri gibi girerek dövüştürülen horozları görüntüledi. Sonrasında dışarıda hazır bekleyen ekiplerin desteğiyle kahvehaneye baskın yapıldı. İş yeri sahibi M.Y. (71) hakkında kumar oynanması için yer temin etmek, kumar oynatmak ve hayvana eziyet suçlarından adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası kesildi. Dövüştürülen 2 horoza el konularak, hayvan barınağına teslim edildi, kahvehane ise mühürlendi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci